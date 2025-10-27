Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’423 0.5%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 4’006 -1.8%  Bitcoin 91’996 0.9%  Dollar 0.7959 -0.1%  Öl 65.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
UBS-Aktie höher: US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026 erwartet
Suche...
200.- Saxo-Deal

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

601.14
Pkt
2.63
Pkt
0.44 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

27.10.2025 18:15:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China hat am Montag einigen europäischen Aktienindizes zu Rekordständen verholfen. So sprang der EuroStoxx 50 erstmals über die Marke von 5.700 Punkten und schloss nur knapp unter seiner Bestmarke. Zusätzliche Unterstützung kam am Nachmittag, als sich auch in den USA die Rekordjagd vom Freitag an Wall Street und Nasdaq fortsetzte.

Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, die nun "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen" müsse, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit den USA gesagt. Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China bislang nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, bevor sich am Donnerstag dann US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen werden.

Der Leitindex der Eurozone beendete den Handel mit plus 0,64 Prozent auf 5.711,06 Zähler. In Rekordhöhen schwang sich auch der wichtigste Aktienindex Grossbritanniens auf. Der FTSE 100 nähert sich zunehmend der Marke von 9.700 Punkten. Aus dem Handel ging er allerdings nur mit plus 0,09 Prozent auf 9.653,82 Zähler.

In Spanien blieb der Leitindex Ibex 35 nur hauchdünn unter seinem Rekordhoch von 16.040 Punkten aus dem Jahr 2007, bevor er letztlich mit plus 0,87 Prozent auf 16.000,20 Punkte aus dem Tag ging. Der französische Cac 40 blieb mit einem kleinen Gewinn knapp unter seiner am vergangenen Dienstag erreichten Bestmarke. Der schweizerische SMI litt vor allem unter Verlusten seiner Pharmawerte und gab um 0,32 Prozent auf 12.527,59 Zähler nach.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", schrieb Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der handelspolitischen und politischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von "äusserst positiven Signalen", weshalb die möglichen höheren Zölle auf Waren aus Kanada in den Hintergrund gerückt seien.

Aus Branchensicht waren Bankaktien und Technologiewerte in Europa besonders gefragt. Letztere orientierten sich an den US-Börsen, wo Technologiewerte einmal mehr besonders gefragt waren. Im EuroStoxx profitierten Prosus mit plus 2,9 Prozent, Infineon gewannen 2,4 Prozent und ASML stiegen um 1,5 Prozent.

Unter den stark laufenden Bankwerten waren HSBC eine Ausnahme, die Aktien schlossen in London unverändert. Die Grossbank wappnet sich mit einer milliardenschweren Rückstellung gegen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schnellballsystem der Investmentfirma Bernard Madoff. Laut der US-Bank JPMorgan steigen damit die Risiken, was Aktienrückkäufe im kommenden Jahr angehe.

In Zürich verloren die Aktien von Novartis 0,9 Prozent und Roche büssten 1,4 Prozent ein. Der Pharmakonzern Novartis will das US-Biotechunternehmen Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar kaufen. Roche litten unter einer Analystenabstufung. Der Anteilschein weise ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum einen Bewertungsaufschlag im Vergleich zur Pharmabranche auf, monierte Jefferies und senkte das Papier auf "Underperform".

Sika waren Schlusslicht im SMI mit minus 4,3 Prozent. Nach den am Freitag vorgelegten Geschäftszahlen äusserten sich nun Analysten kritisch zur Aktie des Bauchemie- und Klebstoffherstellers./ck/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
11:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Eine Woche voller Weichenstellungen
09:27 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
08:53 SMI beendet Verlustserie
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’029.75 19.26 UBSIIU
Short 13’290.71 13.71 3OUBSU
Short 13’800.07 8.82 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’519.19 27.10.2025 17:30:00
Long 11’973.60 19.41 SRKBVU
Long 11’674.32 13.28 S7MBDU
Long 11’212.35 8.98 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Novartis-Aktie im Minus, Avidity Biosciences-Aktie mit Kurssprung: Novartis übernimmt Avidity Biosciences
Experten zuversichtlich: So stehen die Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 601.14 0.44%

finanzen.net News

Datum Titel
18:51 Aktien New York: Rekordrally läuft nach Entspannungssignal im Zollstreit weiter
18:22 Aktien Wien Schluss: ATX schließt etwas fester
18:18 USA und Mexiko verlängern Handelsgespräche
18:18 ROUNDUP: Erdogan und Starmer unterschreiben Abkommen zu Eurofightern
18:14 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler
18:06 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlicher Wochenauftakt
18:04 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekordhoch - Ibex 35 über 16.000 Punkten
18:03 UBS-Aktie: US-Genehmigung für nationale Banklizenz bis 2026 erwartet
17:53 Verfassungsschutzchef Selen warnt vor russischer Einflussnahme
17:52 US-Anleihen: Leichte Kursverluste - Entspannungssignale im Zollstreit