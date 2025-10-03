Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’512 0.7%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’455 0.1%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’660 0.3%  Gold 3’865 0.2%  Bitcoin 95’928 -0.2%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 64.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie gefragt: Investoren stemmen sich gegen Billionen-Vergütung für Elon Musk
Boeing-Aktie dennoch fester: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter
Roche-Aktie gefragt: FDA-Zulassung für Kombination Tecentriq/Lurbinectedin bei Lungenkrebs
Franken, Euro und US-Dollar: Ruhiger Wochenausklang am Devisenmarkt
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Suche...
200.- Saxo-Deal
03.10.2025 12:12:36

Aktien Europa: Anleger weiterhin in Kauflaune

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (awp international) - Gestützt von positiven Vorgaben der Wall Street und von anhaltenden US-Zinssenkungshoffnungen haben Europas wichtigste Aktienmärkte ihren jüngsten Höhenflug am Freitag mit etwas weniger Dynamik fortgesetzt.

Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,3 Prozent auf 5.660 Punkte, nachdem er tags zuvor im Handelsverlauf ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von knapp 3,0 Prozent an.

Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI am Freitagmittag um 0,7 Prozent auf 12.509 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,6 Prozent auf 9.484 Punkte.

Als Stimmungsdämpfer fungiert hingegen der seit Mittwoch bestehende US-Regierungsstillstand, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Auch wichtige Wirtschaftsberichte, die die US-Notenbank für ihre geldpolitischen Entscheidungen heranzieht, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine schnelle Lösung ist bislang noch nicht in Sicht.

Aus Branchensicht waren Bankentitel europaweit am meisten gefragt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schraubte ihr Rating für die Aktien von ABN Amro gleich um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" nach oben und erhöhte das Kursziel von 24,70 auf 32,50 Euro. Analyst Chris Hallam erwartet beim niederländischen Geldhaus eine immense Verbesserung der Renditen in den kommenden drei Jahren. Die ABN-Papiere stiegen zuletzt um 1,8 Prozent.

Auch die Stahlwerte zeigten sich nach einem optimistischen Branchenkommentar der Investmentbank Exane BNP Paribas von ihrer attraktiven Seite. Die Papiere des Branchenriesen ArcelorMittal stiegen mit plus 1,2 Prozent auf ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2012. Die Anteilsscheine der schwedischen SSAB näherten sich mit einem Kursgewinn von 3,2 Prozent ihrem Jahreshoch.

Die Papiere des britischen Anbieters von Brennstoffzellen-Technologie, Ceres Power , kletterten nach einer Analystenstudie auf den höchsten Stand seit fast neun Monaten und verteuerten sich zuletzt um 5,5 Prozent. Goldman Sachs hatte die Aktien der Briten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 138 auf 190 Pence angehoben. Laut dem Analysten Michele Della Vigna profitiert das Unternehmen vom deutlich zunehmenden Einsatz von Brennstoffzellen in KI-Rechenzentren./edh/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:15 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’022.90 19.23 BDKS2U
Short 13’264.94 13.89 BU9S6U
Short 13’775.58 8.83 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’511.60 03.10.2025 11:56:38
Long 11’844.71 16.24 SZDBEU
Long 11’706.75 13.74 SHFB5U
Long 11’186.51 8.80 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag freundlich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinshoffnung: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Roche-Aktie gefragt: FDA-Zulassung für Kombination Tecentriq/Lurbinectedin bei Lungenkrebs
UBS-Aktie tiefer: UBS-Fonds von First-Brands-Insolvenz betroffen
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}