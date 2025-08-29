|
29.08.2025 06:37:00
Agilent Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Agilent Technologies hat am 27.08.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 1.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agilent Technologies 0.970 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.14 Prozent auf 1.74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX beenden Handel kaum bewegt -- US-Börsen letztlich verhalten-- Asiatische Indizes schliessen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig verändert, während sich der deutsche Leitindex nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnte. Der Wall Street-Handel zeigte sich ohne Schwung. Die asiatischen Aktienmärkte fanden keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}