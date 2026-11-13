ADWorks Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ADWorks Group hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ADWorks Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14.58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 69.48 Prozent auf 5.89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.31 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch