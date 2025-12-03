3M Aktie News: 3M macht am Mittwochabend Boden gut

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 173,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 47'925 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 174,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,05 USD. Zuletzt wurden via New York 180'265 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 174,69 USD markierte der Titel am 03.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 29,19 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus. 3M liess sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.29 Mrd. USD eingefahren.

3M wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

