Trump kündigt Zoll von 30 Prozent auf EU-Waren an - Robuste Antwort gefordert

Dies geht aus zwei Briefen hervor, die Trump auf seiner Social-Media-Plattform veröffentlichte. Die Briefe sind die jüngsten Botschaften in Trumps globalem Handelskrieg und erhöhen den Einsatz in intensiven Verhandlungen, die darauf abzielen, die Zölle vor dem 1. August zu senken.

Trump hat das Handelsdefizit der USA zu einem Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Er erklärte, er würde eine Senkung der Zölle in Erwägung ziehen, wenn die EU den Vereinigten Staaten "vollständigen, offenen Marktzugang bietet, ohne dass uns Zölle in Rechnung gestellt werden", und wenn Mexiko mehr zur Bekämpfung der Drogenkartelle beiträgt, die seiner Meinung nach versuchen, "ganz Nordamerika in einen Spielplatz für den Drogenhandel zu verwandeln".

Die neu angekündigten Zölle von 30 Prozent würden die von Trump am 2. April angedrohten Zölle von 20 Prozent ersetzen, die später auf 50 Prozent erhöht wurden, bevor Trump sie aussetzte, um Verhandlungen zu ermöglichen. Sie würden auch die Zölle von 25 Prozent auf mexikanische Waren ersetzen, die nicht mit dem Freihandelsabkommen (USMCA) zwischen den USA, Mexiko und Kanada übereinstimmen. Die EU ist derzeit mit pauschalen Zöllen von 10 Prozent auf die meisten Waren konfrontiert.

Es bleibt unklar, ob USMCA-konforme Waren auch nach dem 1. August von den mexikanischen Zöllen ausgenommen sind, wie das Weisse Haus erklärt hat, dass dies bei Kanada der Fall wäre. Trump hatte Kanada Anfang der Woche mit einer Zollerhöhung gedroht. Das Weisse Haus antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

EU ist grösster Handelspartner der USA

Die Zölle würden Produkte von zwei der grössten und wichtigsten Handelspartner der USA treffen. Nach Angaben des Büros des US-Handelsbeauftragten ist die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten der grösste Handelspartner der USA, mit einem Warenhandelsvolumen von 975,9 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Auf nationaler Ebene ist Mexiko der grösste Handelspartner der USA, mit einem gegenseitigen Warenhandel von fast 840 Milliarden Dollar im Jahr 2024.

Trumps Drohung, die EU mit Zöllen in Höhe von 30 Prozent zu belegen, erfolgte nach wochenlangen intensiven Verhandlungen zwischen Vertretern der USA und der EU mit dem Ziel, ein Rahmenabkommen über den Handel zu erzielen. Es war nicht sofort klar, wie sich das Schreiben auf den Status dieser Gespräche auswirken könnte, die nach Angaben von EU-Beamten vor dem 1. August abgeschlossen werden sollten.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die EU sei bereit, weiter daran zu arbeiten, bis zum 1. August eine Einigung mit den USA zu erzielen, und habe einer Verhandlungslösung stets Priorität eingeräumt. "Gleichzeitig werden wir alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Interessen der EU zu wahren, einschliesslich der Verabschiedung von verhältnismässigen Gegenmassnahmen, falls erforderlich", sagte sie.

Die EU hält einige Vergeltungszölle bereit, falls sie beschliesst, dass dies notwendig ist. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten zuvor ein Paket von Zöllen beschlossen, das auf US-Importe im Wert von 21 Milliarden Euro abzielen würde, obwohl diese Zölle während der Verhandlungen auf Eis gelegt wurden. Die EU schlug auch ein separates Paket vor, das Einfuhren aus den USA im Wert von bis zu 95 Milliarden Euro betreffen könnte, hat dieses Zollpaket aber noch nicht fertiggestellt.

EU-Parlament fordert robuste Antwort auf Trumps Zolldrohung

Das Europäische Parlament erhöht den Druck auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auf die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump robuster zu reagieren als bisher. "Trumps Brief ist eine Unverschämtheit", sagte Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses im Europäischen Parlament dem Spiegel. "Die EU sollte jetzt unverzüglich die Gegenmassnahmen in Kraft setzen, die sie bereits beschlossen hat." Der Sozialdemokrat spricht von Zöllen auf US-Waren wie Motorräder, Jeans oder Erdnussbutter, die Europa als Antwort auf die von den USA verhängten Stahlzölle bereits verabschiedet hat. Wegen der laufenden Zollverhandlungen hatte sie Brüssel jedoch vorerst ausgesetzt. Nach dem jüngsten Schreiben Trumps, in dem er der EU Zölle von 30 Prozent ab dem 1. August angedroht hat, sollte das Paket nach Auffassung des sozialdemokratischen Handelsexperten nicht länger zurückgehalten werden.

