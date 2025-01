NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain bekräftigte in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse seine positive Einschätzung zum Online-Modehändler. Dabei verwies er auf das Umsatzpotenzial, die Wettbewerbsposition und die Übernahme von About You./ag/ck;