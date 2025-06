MTU Aero Engines 341.75 CHF 10.39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Pariser Air Show habe es insgesamt weniger Aufträge gegeben als 2023, schrieb George McWhirter in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Gerade der Rüstungsbereich habe stark im Fokus gestanden. Insgesamt blieben die Nachfrageaussichten im Flugzeugbereich stark./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.