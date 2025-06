SDAX-Papier STO SE-Aktie: Diese STO SE-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier STO SE am 18.06.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.31 EUR beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung von STO SE beläuft sich auf 31.90 Mio. EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.

STO SE- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der STO SE-Titel via XETRA bei einem Wert von 120.40 EUR aus dem Geschäft. Heute wird die STO SE-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. STO SE verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 0.29 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0.22 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und STO SE-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr verringerte sich der Aktienkurs von STO SE via XETRA um 27.38 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -27.21 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Heidelberg Materials) schneidet STO SE im Jahr 2024 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Auch bei der Dividendenrendite schneidet die Dividenden-Aktie nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Heidelberg Materials mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 3.30 EUR und einer Dividendenrendite von 3.30 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel STO SE

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 3.50 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.95 Prozent ansteigen.

STO SE-Eckdaten

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens STO SE steht aktuell bei 683.087 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von STO SE beläuft sich aktuell auf 16.14. 2024 setzte STO SE 1.612 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 6.63 EUR.

Redaktion finanzen.ch