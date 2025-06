TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Eckert Ziegler Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier Eckert Ziegler am 18.06.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0.50 EUR auszuschütten. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 900.00 Prozent gestiegen. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Eckert Ziegler beträgt 1.04 Mio. EUR. So schrumpfte die Eckert Ziegler- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 90.01 Prozent.

Eckert Ziegler-Aktien-Dividendenrendite

Via XETRA beendete die Eckert Ziegler-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 65.15 EUR. Heute wird die Eckert Ziegler-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Eckert Ziegler-Anteilsschein auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Eckert Ziegler-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Eckert Ziegler-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1.12 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0.12 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Eckert Ziegler-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Eckert Ziegler-Kurs via XETRA 106.95 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 119.18 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Drägerwerk, Fresenius Medical Care (FMC) St, Fresenius SE) zeigt sich Eckert Ziegler im Jahr 2024 abgeschlagen. Bei der Dividendenrendite verliert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Drägerwerk rangiert in der Peergroup vor Eckert Ziegler mit einer Dividendenausschüttung von 2.03 EUR und einer Dividendenrendite von 2.03 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Eckert Ziegler

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.78 Prozent fallen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Eckert Ziegler

Die Börsenbewertung des TecDAX-Unternehmens Eckert Ziegler beträgt aktuell 1.358 Mrd. EUR. Das Eckert Ziegler-KGV beläuft sich aktuell auf 27.88. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Eckert Ziegler einen Umsatz von 295.850 Mio.EUR sowie ein EPS von 1.60 EUR.

Redaktion finanzen.ch