Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Richemont-Aktie erhält Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Hold" belassen. Die Ausgaben der Chinesen für Luxusgüter blieben unter Druck, schrieb Nick Anderson in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Er sieht sie in den kommenden Jahren insgesamt stagnieren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:57 Uhr um 2.8 Prozent auf 146.70 CHF ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 91’397 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 6.4 Prozent nach oben. Am 14.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden.

