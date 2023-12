ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einem Expertengespräch über die chinesischen Konkurrenten Shein und Temu auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie, in welchen Umfang europäische Händler der Konkurrenz aus Fernost ausgesetzt sind. Er glaubt, dass der Online-Modehändler Zalando den Wettbewerb durch Shein nicht so stark fürchten muss./tih/mis;