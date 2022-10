Für den guten Zweck oder den eigenen Geldbeutel: So viel Geld brachten Promi-Auktionen ein

Promis und ihre Fans sind einfallsreich, was skurrile Auktionen über eBay und andere Plattformen angeht. Deswegen erhebt diese Liste keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit - es ist auch möglich, dass bereits höhere Verkaufspreise erzielt wurden.

Platz 10: 575 US-Dollar für Mariah Careys Beine

Auf Platz 10 unseres Rankings der teuersten Promi-Auktionen landet eine Kopie der Beine von Sängerin Mariah Carey. Sie hatte diese selbst anfertigen lassen und für einen guten Zweck per eBay versteigert. Der Erlös von 575 US-Dollar ging laut RP Online an arme Kinder in New York.

Platz 9: 7'500 Euro für Jürgen Klopps altes Auto

Schon deutlich teurer war laut eBay Magazin der alte "Mini Cooper" von Fussballtrainer Jürgen Klopp: Das Auto habe er während seiner Trainerzeit in Mainz gefahren und es sei im Jahr 2019 zunächst für 4'000 Euro angeboten worden. Nachdem auf dem Markt grosss Interesse an dem Fahrzeug mit echtem "Kloppo-Kratzer" bestanden habe, sei der Preis auf 7'500 Euro hochgesetzt worden - und habe auch zu diesem Preis den Besitzer gewechselt.

Platz 8: Ein Kaugummi von Britney Spears zu einem fünfstelligem Preis

Umgerechnet rund 12'700 Euro habe im Jahr 2004 ein gebrauchter Kaugummi von Sängerin Britney Spears eingebracht, so die Abendzeitung München. Dies ist übrigens nicht die einzige Spears-Auktion: In den vergangenen Jahren soll sie über eBay auch Zigarettenkippen, ein Badehandtuch, benutzte Seife und etwa ihre Haare angeboten haben. Für Letztere (Startgebot: eine Millionen US-Dollar) soll sie aber keinen Abnehmer gefunden haben.

Platz 7: Scarlett Johanssons Taschentuch

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wurde die erkältete Scarlett Johansson im Jahr 2008 während einer Fernsehshow gebeten, in ein Taschentuch zu schnäuzen - welches im Rahmen der Show für einen guten Zweck auf eBay für umgerechnet rund 3'800 Euro versteigert wurde. Für das Taschentuch habe es ganze 83 Gebote gegeben.

Im Rahmen derselben Sendung wurde ausserdem die Schauspielerin selbst verkauft - beziehungsweise ein 20-Minuten-Date mit ihr. Dieses Angebot ging zu einem Verkaufspreis von umgerechnet rund 22'000 Euro über den Auktionstisch.

Platz 6: John Lennons verfaulter Zahn für rund 23'000 Euro

Nur wenig kostspieliger als das Date mit Johansson war im Jahr 2011 ein fauler Zahn von John Lennon. Der Zahn wurde von einer Britin zum Preis von umgerechnet ca. 23'000 Euro an einen Zahnarzt versteigert. Den Beatle-Zahn soll Lennon zu Lebzeiten seiner Haushälterin geschenkt haben, wie T-online berichtet.

Platz 5: Justin Biebers benutztes Milchglas zum Preis von 66.000 britischen Pfund

Von einer ähnlich unhygienischen Auktion berichtet RP Online: Im Jahr 2016 sei in Grossbritannien per eBay ein gebrauchtes und ungespültes Milchglas von Sänger Justin Bieber versteigert worden. Das Startgebot betrug 10 britische Pfund, verkauft worden sei das Glas, aus dem Bieber angeblich getrunken hatte, für ganze 66'000 britische Pfund - das entspricht rund 72'000 Euro.

Platz 4: Niall Horans Essensreste für mehr als 90'000 Euro

Im Jahr 2012 wurde ein angebissenes Sandwich mit typisch australischem Aufstrich versteigert: Wie Promiflash berichtet, habe One Direction-Sänger Niall Horan es während einer Fernsehshow probieren müssen und nicht gemocht, anschliessend sei der Rest auf eBay für umgerechnet mehr als 90'000 Euro verkauft worden. Der Erlös sei an den gemeinnützigen Verein ‘YoungCare’ gegangen, der pflegebedürftige Jugendliche unterstützt.

Platz 3: Das Auto vom Papst - 189'000 Euro Erlös

Noch einmal deutlich teurer war im Jahr 2005 das alte Auto des frisch gewählten Papst Benedikt XVI.: Auf eBay war dieses laut RP Online im selben Jahr mit über 8,4 Millionen Seitenaufrufen die meistgeklickte Auktion weltweit. Verkauft worden sei das Fahrzeug nach einer 10-tägigen Auktion schlussendlich für ca. 189'000 Euro.

Platz 2: Silvester mit Paris Hilton für 200'000 Euro

Mehr noch als das Papst-Auto war einem Käufer ein Silvesterabend mit Hotelerbin Paris Hilton wert: Den Erlös von 200'000 Euro spendete sie für einen guten Zweck.

Platz 1: Beweisstück - Michael Jacksons Unterwäsche für rund 900'000 Euro

Moralisch fraglich ist die teuerste Promi-Auktion in unserem Ranking: eine alte Calvin Klein Unterhose von Michael Jackson für umgerechnet ganze 907'000 Euro - das Auktionsstück war zuvor Beweismittel in Ermittlungen gegen den mittlerweile verstorbenen Sänger gewesen, der wegen Kindesmisshandlung angeklagt worden war.

James Blunt versteigerte Trip mit Schwester

Der endgültige Verkaufspreis der wohl skurrilsten eBay-Auktion ist jedoch unbekannt: Sänger James Blunt liess unter dem Stichwort "Jungfer in Not" die Beförderung seiner Schwester ersteigern. Diese musste wohl nach Irland zu einer Beerdigung fliegen, bekam aber keinen Flug mehr. Gewonnen hat RP Online zufolge schlussendlich ein Helikopterpilot, der Blunts Schwester zu besagter Beerdigung flog.

Diese Angebote fanden keinen Käufer

Eine Million Euro sollte laut T-online eine Xbox 360 mit Unterschrift der republikanischen US-Politikerin Sarah Palin auf eBay kosten - ein Fan hatte sie unterschreiben lassen und ins Netz gestellt. Die Spielekonsole, die ohne Unterschrift rund 200 Euro kostete, konnte aber nicht verkauft werden. Ebenfalls kein Käufer wurde für einen Platz in der Gruft über Marilyn Monroe gefunden - den Interessenten sei das Startgebot von rund 4,6 Millionen US-Dollar zu hoch gewesen, wie die Abendzeitung München berichtet.

Redaktion finanzen.ch