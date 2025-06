NASDAQ 100-ETF Vergleich: Kosten und Performance im Check

Investitionen in NASDAQ 100-ETFs bieten Anlegern mehrere Vorteile. Der Index ist stark technologieorientiert und enthält führende Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Durch die Investition in einen ETF, der den NASDAQ 100 abbildet, erhalten Anleger Zugang zu einer breiten Palette von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, hauptsächlich jedoch aus dem Technologiesektor. ETFs haben in der Regel niedrigere Gebühren als aktiv verwaltete Fonds, was sie zu einer kostengünstigen Anlageoption macht. Als börsengehandelte Fonds können ETFs flexibel wie Aktien gehandelt werden, was den Kauf und Verkauf erleichtert. Diese Eigenschaften machen NASDAQ 100-ETFs zu einer attraktiven Option für Anleger, die von der Dynamik der grössten Technologieunternehmen profitieren möchten.