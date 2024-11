NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen mit einem Kursziel von 97 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Umsatz- und Margendynamik bei dem Einzelhändler halte an, schrieb Analyst Christopher Horvers am Dienstagabend./tih/ag;