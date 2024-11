NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einmal mehr die hoch liegende Messlatte erreicht, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an das Jahr 2025 dürften daraufhin nochmals etwas höher gesteckt werden./tih/ajx;