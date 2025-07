Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.11 Prozent schwächer bei 44’331.39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 17.417 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 44’565.75 Zählern und damit 0.586 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (44’828.53 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44’271.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44’803.36 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’762.87 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2025, einen Stand von 37’965.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 39’375.87 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 4.57 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 0.49 Prozent auf 98.84 USD), Merck (+ 0.38 Prozent auf 81.24 USD), Home Depot (+ 0.27 Prozent auf 313.85 EUR), Nike (+ 0.16 Prozent auf 76.51 USD) und IBM (-0.01 Prozent auf 291.93 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-2.37 Prozent auf 345.62 USD), Caterpillar (-2.07 Prozent auf 389.61 USD), UnitedHealth (-1.85 Prozent auf 302.84 USD), American Express (-1.80 Prozent auf 322.21 USD) und Amgen (-1.79 Prozent auf 292.90 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16’424’723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

