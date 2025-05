NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen entsprächen den Erwartungen, schrieb Steven Shemesh in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der US-Einzelhändler sei besser als die meisten Konkurrenten positioniert, um die Auswirkungen der US-Zollpolitik abzufedern./rob/gl/edh;