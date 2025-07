Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.43 Prozent fester bei 44’650.64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17.325 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.295 Prozent auf 44’327.13 Punkte an der Kurstafel, nach 44’458.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44’775.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 44’372.92 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.341 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’866.87 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, bei 39’593.66 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2024, einen Stand von 39’721.36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 5.33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 3.07 Prozent auf 321.90 EUR), American Express (+ 2.49 Prozent auf 325.24 USD), McDonalds (+ 1.83 Prozent auf 298.39 USD), Goldman Sachs (+ 1.80 Prozent auf 709.12 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.78 Prozent auf 288.19 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2.57 Prozent auf 263.97 USD), Walmart (-2.01 Prozent auf 94.86 USD), Verizon (-1.36 Prozent auf 42.03 USD), UnitedHealth (-1.12 Prozent auf 299.51 USD) und IBM (-0.93 Prozent auf 287.43 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 37’853’317 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.387 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.12 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch