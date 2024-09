NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Walmart nach einem Investorentreffen von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei über das E-Commerce-Geschäft und das Thema Künstliche Intelligenz diskutiert worden, schrieb Analyst Corey Tarlowe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktplatzstruktur sei eine wichtige Komponente des Wachstums./tih/mis;