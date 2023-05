FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie nach den am Freitag vorgelegten Quartalszahlen von 149 auf 136 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Polysiliziumpreise dürften kurzfristig voraussichtlich weiter unter Druck bleiben, der Chemiekonzern erwarte im ersten Halbjahr noch keine Nachfragebelebung, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sollte die Nachfrage aber dem Experten zufolge wegen sinkender Lagerbestände und besserer gesamtwirtschaftlicher Daten wieder steigen./ck/he;