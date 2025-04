NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KWS Saat vor Zahlen zum dritten Quartal von 80 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine mittelfristigen Gewinnerwartungen für den Saatguthersteller. Er begründete dies mit geringerem operativen Schwung und Währungseffekten. Das Zuckerrüben-Geschäft rage hervor und bei Mais würden die Herausforderungen bewältigt./tih/he;