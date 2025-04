NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,30 Euro belassen. Das Frankfurter Geldinstitut sei auf Kurs, um das Umsatzziel von 32 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu erreichen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Aufwertungspotenzial für die Aktien./tih/he;