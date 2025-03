WACKER CHEMIE 71.41 CHF 6.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe einmal mehr erwartungsgemäße Jahreszahlen vorgelegt, während die Konsensschätzungen für 2025 sinken dürften, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die von den bei der Bundestagswahl siegreichen Unionsparteien angestrebte Senkung der Netzentgelte habe es offenbar in die Koalitionsgespräche mit der SDP geschafft. Diese und ähnliche Maßnahmen könnten dem operativen Ergebnis (Ebitda) einen Rückenwind im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bescheren. Doch weder in den USA noch in China gebe das Umfeld Grund zu Optimismus./gl/mis;

