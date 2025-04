NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Die Resultate des US-Wettbewerbers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die UPS-Entwicklung im internationalen Paketgeschäft lasse neutrale Schlussfolgerungen für die Sparte DHL Express zu./edh/he;