NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 104 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Strategisch klar, finanziell undurchsichtig, titelte Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Quartalsbericht des Herstellers von Duftstoffen und Aromen. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 4 Prozent./edh/he;