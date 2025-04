NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Perspektiven seien zwar unsicher, doch für den Moment erscheine der Ausblick besser als bei der jüngsten Überprüfung ihrer Schätzungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher erhöhte sie nun ihr Kursziel. Ihr positiver Investmentansatz für die Aktien sei intakt./tih/he;