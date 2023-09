NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia nach dem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Beim Immobilienkonzern liefen die Dinge in die richtige Richtung, resümierte Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenn sich das Management längerfristig stärker auf die Wiederverwendung von Kapital als auf die Vergrößerung des Unternehmens konzentriere, werde Vonovia bessere Renditen erzielen./edh/tih;