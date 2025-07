ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe mit soliden Resultaten in einem volatilen Umfeld die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel für Vertrags-Neukunden ein wenig angehoben, schrieb John C. Hodulik in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/zb;