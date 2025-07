T-Mobile US-Aktie springt an: Umsatz und Gewinn überzeugen

Die Zahl der Kunden mit Mobilfunklaufverträgen sei in den drei Monaten bis Ende Juni um 830'000 gestiegen, teilte die Telekom -Tochter am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Damit fiel das Wachstum in dem hart umkämpften Markt wieder deutlich besser aus als noch zum Jahresauftakt. Die wichtigste Sparte der Deutschen Telekom übertraf zudem bei diesem von Analysten viel beachteten Wert die Erwartungen der Experten.

Umsatz und Gewinn zogen ebenfalls stärker als von Analysten erwartet an. Die in den vergangenen Monaten unter Druck stehende Aktie von T-Mobile US legt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 5,15 Prozent auf 245,97 US-Dollar zu.

/zb/he

BELLEVUE (awp international)