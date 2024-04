NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Ungeachtet der sich eintrübenden Konjunkturaussichten und einer damit verbundenen Auftrags- und Absatzschwäche hielten sich die Gewinne des Lkw-Herstellers weiterhin auf einem hohen Niveau, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe seinen Erwartungen entsprochen./ajx/bek;