Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag fester

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.66 Prozent fester bei 20’104.71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.444 Prozent auf 20’062.19 Punkte an der Kurstafel, nach 19’973.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20’115.41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’982.48 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 18’737.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17’899.01 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’805.16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4.27 Prozent nach oben. 20’118.61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 7.19 Prozent auf 1.49 USD), Ballard Power (+ 6.43 Prozent auf 1.49 USD), Dorel Industries (+ 5.45 Prozent auf 1.00 USD), Volvo (B) (+ 5.36 Prozent auf 28.61 USD) und Century Aluminum (+ 4.97 Prozent auf 18.15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen BlackBerry (-4.21 Prozent auf 4.67 USD), TransAct Technologies (-3.31 Prozent auf 3.50 USD), Century Casinos (-3.08 Prozent auf 2.20 USD), Hooker Furniture (-3.06 Prozent auf 10.46 USD) und Anika Therapeutics (-2.70 Prozent auf 10.82 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’678’081 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3.114 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.30 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch