NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Plus

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.63 Prozent auf 19’714.99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.147 Prozent höher bei 19’620.11 Punkten in den Handel, nach 19’591.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19’730.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’539.09 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 17’928.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’468.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17’192.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 2.25 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 9.28 Prozent auf 4.12 USD), Intel (+ 7.81 Prozent auf 22.08 USD), inTest (+ 7.66 Prozent auf 6.89 USD), Volvo (B) (+ 7.25 Prozent auf 29.41 USD) und Harvard Bioscience (+ 6.50 Prozent auf 0.59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen O Reilly Automotive (-93.20 Prozent auf 91.71 USD), Comtech Telecommunications (-18.11 Prozent auf 2.08 USD), AAON (-16.39 Prozent auf 78.56 USD), United Therapeutics (-14.32 Prozent auf 281.36 USD) und Innodata (-11.10 Prozent auf 43.27 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’207’052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Park-Ohio-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

