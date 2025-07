NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Alles in allem bleibe die Dynamik in der Luxusbranche verhalten, schrieb Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In Nordamerika und Asien-Pazifik seien die Trends stabil, in Europa und Japan etwas schwächer. LVMH zähle zu den Unternehmen mit einer zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung./bek/gl;