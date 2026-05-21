|DOT-Performance im Fokus
|
21.05.2026 11:03:08
Polkadot: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Polkadot verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 20.05.2025 lag der Kurs von Polkadot bei 4.674 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21.39 DOT. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 20.05.2026 gerechnet (1.247 USD), wäre das Investment nun 26.68 USD wert. Mit einer Performance von -73.32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.163 USD und wurde am 14.04.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.05.2025 bei 4.948 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|61’235.31406
|0.42%
|Handeln
|Vision
|0.03692
|-0.34%
|Handeln
|Ethereum
|1’679.31740
|0.30%
|Handeln
|Ripple
|1.08513
|0.99%
|Handeln
|Solana
|68.19387
|0.73%
|Handeln
|Cardano
|0.19625
|0.16%
|Handeln
|Polkadot
|1.00228
|2.12%
|Handeln
|Chainlink
|7.61460
|0.57%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.63%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.05%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren