Polkadot: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Am 20.05.2025 lag der Kurs von Polkadot bei 4.674 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21.39 DOT. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 20.05.2026 gerechnet (1.247 USD), wäre das Investment nun 26.68 USD wert. Mit einer Performance von -73.32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.163 USD und wurde am 14.04.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.05.2025 bei 4.948 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
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