Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 20.05.2025 wurde Tezos bei 0.6241 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’602.23 Tezos. Das Investment hätte nun einen Wert von 546.42 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.05.2026 auf 0.3410 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 45.36 Prozent.

Am 19.05.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.3338 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1.077 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: leksiv / Shutterstock.com,AlekseyIvanov / Shutterstock.com
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