NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Overweight" belassen. Die vom Schweizer Bundesrat geplanten Maßnahmen zur Bankenstabilität dürften zu höheren Kapitalanforderungen an die UBS führen, schrieb Kian Abouhossein in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Klarheit in der Kapitaldebatte sei der Schlüssel für eine Neubewertung der Großbank, aber das Chance/Risiko-Verhältnis sei bei der derzeitigen Bewertung attraktiv./rob/edh/ag;