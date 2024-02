NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktie des Schweizer Kredithauses UBS von 30 auf 28 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Kurzfristigen Herausforderungen stehe langfristiges Potenzial gegenüber, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/stw;