NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 30,00 auf 31,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die aktuell herrschende regulatorische Unsicherheit deuteten Presseberichte zwar auf eine härtere Behandlung ausländischer Tochtergesellschaften hin, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es gebe diesbezüglich aber nach wie vor Unklarheiten. In ihrem Basisszenario geht die Expertin von einem längeren Umsetzungszeitraum aus. Die Bekanntgabe weiterer Informationen zu dem Gesetzesvorhaben Anfang Juni könnte sich als klärendes Ereignis erweisen, um den Fokus wieder auf die Fundamentaldaten der Bank zu lenken./rob/la/tav;