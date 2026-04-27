TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6.52 €
|
Abst. Kursziel*:
37.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.84%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
24.04.26
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24.04.26
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23.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
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23.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
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23.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
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|23.04.26
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|Barclays Capital
|23.04.26
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|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
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|Barclays Capital
|23.04.26
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|22.04.26
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