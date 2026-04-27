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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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27.04.2026 07:46:51

TUI Overweight

TUI
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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23.04.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
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22.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
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