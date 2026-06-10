Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’393 0.3%  SPI 18’915 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’269 -0.7%  Euro 0.9230 0.2%  EStoxx50 6’021 -0.5%  Gold 4’163 -2.4%  Bitcoin 48’876 -0.9%  Dollar 0.7987 0.0%  Öl 91.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei
Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Aktien von Lufthansa und Co. im Blick: Deutschland will Luftfahrt stärken
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Vor US-Daten 10.06.2026 11:52:36

Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Am Devisenmarkt bleibt der Franken am Mittwoch angesichts der anstehenden Nachrichten unter Druck.

Zunächst liegt der Fokus am Nachmittag auf den Daten zur US-Inflation für den Mai.

Sollte die US-Teuerungsrate nochmals höher ausfallen als erwartet, dürften sich die Erwartungen bezüglich einer Zinserhöhung durch das Fed noch vor Ende des Jahres festigen und den Dollar entsprechend weiter stützen. Für den morgigen Donnerstag ist derweil der erste Zinsschritt der EZB bereits eingepreist und hilft entsprechend dem Euro. Da von der SNB keine Änderung erwartet wird, steht der Franken durch die sich abzeichnende Zinsdifferenz bereits einige Zeit etwas unter Druck.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

So steht das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9229 quasi auf dem höchsten Stand seit April. Auch das Dollar/Franken-Paar notiert bei Kursen von zuletzt 0,7988 weiterhin so hoch wie seit April nicht mehr. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1553 zeigt.

Die Commerzbank bringt als Stütze für den Greenback auch den für Freitag geplanten Börsengang von SpaceX ins Spiel. Denn ausländische Investoren hielten rund 20 Prozent am US-amerikanischen Aktienmarkt. Bei einer erwarteten Marktkapitalisierung von 1,77 Billionen Dollar und einem Wert der ausgegebenen Anteile von rund 75 Milliarden summiere sich das Kapital, dass am Ende der Woche in die USA fliesse auf rund 15 Milliarden Dollar. Dies sollte den Dollar stützen.

awp-robot/dm/hr

Zürich (awp)

Weitere Links:

Wie viel Verlust eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bildquelle: Vladimir Wrangel / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 160.4630 0.0990
0.06

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Vor EZB-Zinsentscheid: So steht es um Franken, US-Dollar und Euro
Huang-Paukenschlag sorgt zeitweise für Kursfeuerwerk: Warum Trader jetzt bei der QUALCOMM-Aktie zugreifen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Idorsia refinanziert Schulden und verlängert Liquiditätsreichweite bis 2028 - Aktie zieht kräftig an
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursabschlägen