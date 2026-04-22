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22.04.2026 11:52:16

TUI Overweight

TUI
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die wegen des Iran-Kriegs ausgesetzte Umsatzprognose und das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit) kämen nicht völlig überraschend, wie die überschaubare Kursreaktion zeige, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Reisekonzern sei in den nicht weit vom Iran entfernten Ländern Türkei, Ägypten und Zypern sehr aktiv. Deutliche Auswirkungen des Konflikts auf das kommende Jahr erwartet Puri derzeit nicht. Allerdings könnte die Entwicklung des Konjunkturumfelds die Nachfrage beeinträchtigen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7.22 € 		Abst. Kursziel*:
86.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
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