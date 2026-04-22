TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die wegen des Iran-Kriegs ausgesetzte Umsatzprognose und das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit) kämen nicht völlig überraschend, wie die überschaubare Kursreaktion zeige, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Reisekonzern sei in den nicht weit vom Iran entfernten Ländern Türkei, Ägypten und Zypern sehr aktiv. Deutliche Auswirkungen des Konflikts auf das kommende Jahr erwartet Puri derzeit nicht. Allerdings könnte die Entwicklung des Konjunkturumfelds die Nachfrage beeinträchtigen./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.22 €
|
Abst. Kursziel*:
86.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.08%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
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