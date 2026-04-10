TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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10.04.2026 12:32:01
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu nahm am Donnerstag den Gegenwind für Tui Cruises durch die im Persischen Golf blockierten Luxusliner Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 genauer unter die Lupe. Er taxiert die möglichen Einbußen auf 5 Prozent des Konzerngewinns./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.22 €
|
Abst. Kursziel*:
32.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.19%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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