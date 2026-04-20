TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Karan Puri senkte aber am Montagabend in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Tourismuskonzerns die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts. Auch die Jahresschätzungen revidierte Puri etwas nach unten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.30 €
|
Abst. Kursziel*:
84.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.52%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
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