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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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20.04.2026
SWX
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21.04.2026 07:05:49

TUI Overweight

TUI
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Karan Puri senkte aber am Montagabend in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Tourismuskonzerns die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts. Auch die Jahresschätzungen revidierte Puri etwas nach unten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7.30 € 		Abst. Kursziel*:
84.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
7.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.52%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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