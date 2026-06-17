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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Experten-Einschätzung 17.06.2026 18:03:03

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

DHL Group
48.38 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:36 Uhr um 0.3 Prozent auf 52.68 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13.90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’875’524 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 17.6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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