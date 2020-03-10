TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
15.10.2025 13:02:32
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
46.12 CHF -2.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionsdaten des Öl- und Gaskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Viele Investoren hätten schwächere Zahlen erwartet als die nun veröffentlichten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sollten daher am Markt gut aufgenommen werden./bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
51.58 €
Abst. Kursziel*:
35.71%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
52.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.25%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse