TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271 
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
15.10.2025 13:02:32

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
46.12 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionsdaten des Öl- und Gaskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Viele Investoren hätten schwächere Zahlen erwartet als die nun veröffentlichten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sollten daher am Markt gut aufgenommen werden./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
51.58 € 		Abst. Kursziel*:
35.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.25%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

