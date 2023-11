FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe eingeräumt, sich in einer vorübergehenden Phase langsameren Wachstums zu befinden, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/he;