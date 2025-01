ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen für das Schlussviertel 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter habe ein weiteres Quartal mit branchenführendem Wachstum hinter sich, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nettoneukundenzahl habe sich besser entwickelt als gedacht. Dabei habe das Unternehmen auch von einer geringeren Kundenabwanderung profitiert./mis/tih;