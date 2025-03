NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US vor Zahlen zum ersten Quartal von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar etwas seine Schätzungen für die Service-Umsätze der Telekom-Tochter. Mit der Bewertung der Aktie orientiert er sich nun aber am Free Cashflow je Aktie für 2026 statt der bisherigen Betrachtung des Jahres 2025./tih/gl;