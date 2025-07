Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.25 Prozent höher bei 23’219.86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.287 Prozent auf 23’228.79 Punkte an der Kurstafel, nach 23’162.41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23’150.27 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’268.49 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.410 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22’190.52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.04.2025, bei 19’214.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19’032.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23’268.49 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit T-Mobile US (+ 5.80 Prozent auf 247.50 USD), O Reilly Automotive (+ 2.87 Prozent auf 98.16 USD), Baker Hughes (+ 2.33 Prozent auf 45.72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.19 Prozent auf 162.12 USD) und CoStar Group (+ 2.15 Prozent auf 92.96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-8.20 Prozent auf 305.30 USD), ON Semiconductor (-7.00 Prozent auf 55.44 USD), Honeywell (-6.18 Prozent auf 224.48 USD), Charter A (-4.55 Prozent auf 380.00 USD) und Intel (-3.66 Prozent auf 22.63 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’172’766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.542 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

